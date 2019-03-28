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28.03.2019, 13:30

Зеленский лидирует в рейтинге - опрос КМИС и Деминициатив

Зеленский лидирует в рейтинге - опрос КМИС и Деминициатив - Фото
Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

По итогам опроса КМИС и Деминициатив, Зеленский набирает 27,6%, тогда как в опросе группы Рейтинг он набрал 26,6%

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Среди кандидатов на президентский пост лидирует Владимир Зеленский - за него готовы проголосовать 17,8% всех респондентов (20,9% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и 27,6% среди тех, кто уже определился с выбором). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Деминициативы совместно с КМИС с 20 по 26 марта.

На втором месте сейчас действующий президент Петр Порошенко (соответственно, 11,7% всех респондентов, 13,7% среди тех, кто готов прийти на выборы и 18,2% среди тех, кто уже определился). На третьей позиции Юлия Тимошенко (соответственно, 8,3% среди всех, 9,7% среди тех, кто готов прийти на выборы и 12,8% среди определенных).

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Далее следуют Юрий Бойко (7,1% всех, 8,4% среди тех, кто готов прийти на выборы и 11,1% среди тех, кто определился с кандидатом), Анатолий Гриценко - соответственно, 5,4%, 6,3% и 8,4%; Олег Ляшко - соответственно, 3,4%, 4% и 5,2%; Игорь Смешко - соответственно, 2,8%, 3,3% и 4,4%; Александр Вилкул - соответственно, 2,6%, 3% и 4%; Руслан Кошулинский - 1,1%, 1,3% и 1,7%.

Каждый из остальных кандидатов набирают менее 1% голосов избирателей.

За неделю до выборов значительная часть избирателей - 24% среди тех, кто намерен участвовать в выборах - не определилась с выбранным кандидатом и еще 9% от всех респондентов отказались отвечать на этот вопрос, отмечают социологи.

Наибольшая поддержка Владимира Зеленского в южном регионе (26% среди тех, кто намерен принять участие в выборах), но и в других регионах поддержка значительна: 19% - на востоке, 18% - в центре, почти 16% - на западе. Рейтинг Петра Порошенко лучший в западном (17%) и центральном (15%) регионах, меньше на юге (10%) и еще меньше на востоке (5%). Юлия Тимошенко относительно равномерную поддержку на западе (11%), юге (10%) и центре (9%) и значительно меньше - на востоке (3%). А вот Юрий Бойко, наоборот, больше всего сторонников имеет на востоке (25%), существенно меньше - на юге (10%) и еще меньше - в центре (5%) и на западе (3%). Региональный избиратель также у Анатолия Гриценко: 10% на западе, 5,5% в центре, 3% на юге и 2% на востоке. А вот избиратель Ляшко распределен равномерно, по 3-4% во всех регионах

Ранее сегодня группа Рейтинг показала финальный опрос перед выборами президента.

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Теги: выборы, соцопрос, кмис, деминициативы
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