Группа Рейтинг показала финальный опрос перед выборами президента

Владимир Зеленский на снимке слева (фото - ЕРА)

Лидером электоральных симпатий за несколько дней до 31 марта остается комик Владимир Зеленский, а за второе место идет конкурентная борьба между действующим главой государства Петром Порошенко и лидером партии Батькивщина Юлией Тимошенко. Таковы результаты исследования группы Рейтинг за 22-27 марта.

Рейтинги основных кандидатов в президенты среди опрошенных избирателей, определившихся и готовых голосовать:

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26,6% - Зеленский;

17,2% - Порошенко;

17,2% - Тимошенко;

9,8% - Анатолий Гриценко;

9,5% - Юрий Бойко;

5,4% - Олег Ляшко;

4,0% - Александр Вилкул;

3,5% - Игорь Смешко.

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Каждый шестой опрошенный до сих пор не определился с выбором кандидата.

Таких больше всего среди беднейших избирателей, жителей центра и запада страны, среди женщин, людей среднего возраста и украиноязычных.

Рейтинги в динамике (опрос среди тех, кто определился с симпатиями):

"Зеленский имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях и в центре страны. Тимошенко и Порошенко - в центре и на западе, Гриценко - на западе, а Бойко и Вилкул - на востоке и юге. Зеленский является лидером симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, Тимошенко - среди старших избирателей, у Порошенко высокие позиции среди избирателей среднего возраста", - рассказали социологи.

То же самое, только в виде графика:

Как уточнили в группе Рейтинг, избиратели Зеленского из всех кандидатов допускают вероятность поддержки разве что Тимошенко, а ибиратели Тимошенко - Зеленского, Гриценко и Ляшко.

У Порошенко "наиболее устойчивые избиратели", пишут социологи: большинство не выберут никакого другого кандидата и допускают незначительные перетоки разве что к Гриценко.

Опрос проведен 22-27 марта 2019 года среди 3000 избирателей во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не более 1,8%.