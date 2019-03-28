Евродепутат Ребекка Хармс будет наблюдателем на выборах в Украине

Ребекка Хармс (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Евродепутат Ребекка Хармс отправляется в Украину, чтобы наблюдать за выборами президента в первом туре. Об этом сообщает ее пресс-служба.

После инструктажей делегации долгосрочных наблюдателей Ребекка Хармс отправится из Киева в Одессу для наблюдения за выборами и посещения избирательных участков. Она также запланировала встречи с кандидатами в президенты, членами Центральной избирательной комиссии и журналистами.

Реклама

Хармс также будет наблюдателем во втором туре президентских выборов, который пройдет 21 апреля.

Вчера, 27 марта, бывший глава Верховной Рады, кандидат в президенты Александр Мороз заявил, что отказывается участвовать в выборах.

В рукописном заявлении, опубликованном в Facebook Мороза, сказано, что политсовет партии, которая выдвинула его кандидатуру, проанализировал ход кампании и "сделала обоснованный вывод о подготовке масштабных фальсификаций".