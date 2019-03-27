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27.03.2019, 19:25

Мороз решил не участвовать в выборах: рукописное заявление

Мороз решил не участвовать в выборах: рукописное заявление - Фото
Мороз Александр

Политик заявил, что готовятся масштабные фальсификации, а кампания в целом - "борьба олигархов с олигархами", поэтому снимает свою кандидатуру

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Бывший глава Верховной Рады, кандидат в президенты Александр Мороз заявил, что отказывается участвовать в выборах. Об этом сообщается на его Facebook-странице.

В рукописном заявлении сказано, что политсовет партии, которая выдвинула его кандидатуру, проанализировал ход кампании и "сделала обоснованный вывод о подготовке масштабных фальсификаций". Мороз также заявляет, что нынешняя кампания "означает всевдодемократическое прикрытие борьбы олигархов с олигархами за доступ к власти".

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Заявление подписано 24 марта.

Согласно закону, ЦИК уже не может исключить Мороза из избирательного бюллетеня.

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Теги: выборы, Александр Мороз
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