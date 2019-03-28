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28.03.2019, 17:36

Иск Порошенко против 1+1: материальных претензий не будет - штаб

Иск Порошенко против 1+1: материальных претензий не будет - штаб - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Истец будет требовать только опровержения распространенной телеканалом неправдивой информации

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Судебный иск президента Петра Порошенко против телеканала 1+1 не будет содержать материальных претензий, он каснется только требования опровергнуть распространенную неправдивую информацию. Об этом заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге в четвер.

По словам спикера, подготовка иска находится на завершающем этапе, он будет подан в ближайшие дни.

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Медведев отметил, что список фейковой и недостоверной информации в иске занимает около трех страниц и касается одного из последних выпусков программы Украинские сенсации.

Он добавил, что в иске особое внимание уделено словам лидера одной из пророссийских (по данным представителя избирательного штаба) партий Молдовы Рената Усатого, который якобы сейчас не проживает в Москве.

Кроме того, Медведев отметил, что в иске речь идет о распространении каналом 1+1 информации о якобы возбуждении уголовных производств против Порошенко Европейским бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству и Британским офисом расследования мошенничеств.

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25 марта 2019 года президент решил подать в суд на канал 1+1 "за систематическую ложь" и "дезинформацию", которые, по мнению Порошенко, наносят ущерб его чести и достоинству как кандидата в президенты и действующего президента.  В штабе Порошенко считают, что владелец телеканала Игорь Коломойский превратил его "в орудие грязных политических технологий и черного пиара против… Порошенко".

Группа 1+1 медиа заявила в ответ на намерение Порошенко подать в суд на телеканал 1+1, что каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании, подкреплен доказательной базой и свидетелями. 

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Теги: петр порошенко, игорь коломойский, 1+1, выборы-2019
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