Канал 1+1 отреагировал на решение Порошенко подать на него в суд

Игорь Коломойский (скриншот видео)

Группа 1+1 медиа заявила в ответ на намерение президента Петра Порошенко подать в суд на телеканал 1+1, что каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании, подкреплен доказательной базой и свидетелями. Заявление опубликовано на сайте ТСН.

По мнению медиагруппы, в последнюю неделю первого раунда президентских выборов такое заявление больше похоже на элемент предвыборной промо-кампании, чем на реальное опровержение в суде якобы неправдивой информации, озвученной в эфире 1+1.

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Медиаресурс Игоря Коломойского заявил, что готов отстаивать свою правоту в судебном порядке.

Ранее сегодня сообщалось, что Порошенко решил подать в суд на канал 1+1 "за систематическую ложь" и "дезинформацию", которые, по мнению Порошенко, наносят ущерб его чести и достоинству как кандидата в президенты и действующего президента. В штабе Порошенко считают, что владелец телеканала превратил его "в орудие грязных политических технологий и черного пиара против… Порошенко".