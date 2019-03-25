Порошенко подает в суд на 1+1 за "ущерб чести и достоинству"

Игорь Коломойский (скриншот видео)

Президент Петр Порошенко решил подать в суд на канал 1+1 "за систематическую ложь" и "дезинформацию", которые, по мнению Порошенко, наносят ущерб его чести и достоинству как кандидата в президенты и действующего президента. Об этом говорится на официальном предвыборном сайте Порошенко.

В штабе Порошенко считают, что владелец телеканала Игорь Коломойский превратил его "в орудие грязных политических технологий и черного пиара против… Порошенко".

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Там считают, что причиной "информационной войны Игоря Коломойского против власти" является национализация Приватбанка.

"Любой ценой, не гнушаясь самых грязных методов, он стремится не допустить победы на президентских выборах Петра Порошенко. И так же, не останавливаясь ни перед чем, поддерживает Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко", - сказано в сообщении.

Также, по мнению команды Порошенко, топ-менеджмент 1+1 "уже не стесняется заимствовать фейки и штампы, продуцируемые московскими каналами".

"Петр Порошенко решил подать в суд на канал 1+1 за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента", - сказано в сообщении.

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что потратили на выборы уже 60 млн грн, но утверждают, что Коломойский не финансирует кампанию и не влияет на нее, а деньги дают "обычные люди".