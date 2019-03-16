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16.03.2019, 20:39

В штабе Зеленского ответили, есть ли у них контакты с Коломойским

В штабе Зеленского ответили, есть ли у них контакты с Коломойским - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)

Руководитель избирательного штаба Зеленского утверждает, что на кампанию дают деньги сторонники кандидата

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В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского говорят, что потратили на выборы уже 60 млн грн, но утверждают, что олигарх Игорь Коломойский не финансирует кампанию и не влияет на нее, а деньги дают "обычные люди". Об этом в интервью BBC Украина заявил руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день, команда Зеленского потратила на кампанию 60 млн грн и планирует потратить еще 40 млн.

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Баканов утверждает, что это деньги сторонников кандидата.

На уточняющий вопрос журналиста, нет ли среди них Коломойского, Баканов ответил: "Нет, это обычные люди, которые зарабатывают деньги".

"На самом деле взять у кого-то большие деньги очень легко. Есть много людей, которые хотят дать деньги", - сказал Баканов.

На вопрос, есть ли у кого-то из штаба Зеленского непосредственные контакты с Коломойским, он ответил: "Все задают этот вопрос. Я отвечу так: возможно, кто-то контактирует, но я не видел. Именно мне никто не давал каких-либо указаний, денег и не высказывал даже пожеланий по тому или иному вопросу от команды Игоря Валерьевича. То есть я не могу это даже представить".

Также Баканов отрицает, что в штабе есть представитель Коломойского.

Ранее Зеленский показал свою электронную декларацию за 2017 год.

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Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, финансирование
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