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25.01.2019, 12:51

Зеленский показал, сколько у него денег и недвижимости

Зеленский показал, сколько у него денег и недвижимости - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Шоумен впервые обнародовал е-декларацию

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Шоумен Владимир Зеленский, который сегодня подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины, показал свою электронную декларацию за 2017 год. Соответствующие данные появились в Едином государственном реестре деклараций.

Зеленский владеет жилым домом в селе Иванковичи на Киевщине (353,3 кв. м), квартирой в столице (131,9 кв. м), двумя квартирами в Киеве совместно с Сергеем и Борисом Шефирами (453,1 кв. м), двумя парковочными местами (20,90 и 20,70 кв. м) и земельным участком (1 тыс. 200 кв. м).

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В собственности его жены находится квартира (129,8 кв. м) в Ливадии временно оккупированного Крыма, парковочное место в Ливадии (16,1 кв. м), квартира в Киеве (284 кв. м).

Зеленский также указал в декларации квартиру на Кипре (270 кв. м ) и два паркоместа.

Также у него есть нежилые помещения в столице (337,8 кв. м) – общая собственность с Ларисой и Еленой Шефирами.

Согласно декларации общей собственностью являются нежилые помещения в Киеве площадью 305,9 кв. м. Ими Елена Зеленская владеет совместно с Сергеем Шефиром.

Зеленские арендуют в Великобритании квартиру (91,9 кв. м) стоимостью 42,2 млн грн.

Шоумен задекларировал швейцарские часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet, его жена - швейцарские часы Piaget, Breguet и ювелирный набор - серьги и кольцо с бриллиантами, 26 торговых марок, три полезные модели и три изобретения.

Зеленские являются конечными бенефициарами в четырех фирмах: ООО "Студия квартал-95", Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия). На комика записаны ООО "Киноквартал", Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова), Vilhar Holdings Limited (Кипр). Они являются совладельцами больше десятка обществ.

На шоумена зарегистрированы еще три компании, он также значится совладельцем свыше десятка обществ.

Зеленские ездят на автомобилях Land Rover Range Rover стоимостью 4,7 млн грн и Mercedes-Benz S 500 4Matic стоимостью 1,8 млн грн.

Зеленский держит наличными $ 285 тыс, 220 тыс. грн и 50 тыс. В латвийском AS PrivatBank он сохраняет $417 тыс, а его жена - $ 8,4 тыс. В украинских банках он разместил 1,18 млн грн, $16,8 тыс. и 132, а его жена - $196 и 1070 грн.

Ранее сообщалось, что журналисты Схем нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмз. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family. Эта же компания является соучредителем Квартала 95 в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.

Недавно Зеленский признал, что в России продолжает работать компания Грин Филмс, принадлежащая кипрской Green Family LTD, в которой он является совладельцем.

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Теги: Владимир Зеленский, недвижимость, деньги, выборы-2019, е-декларация
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