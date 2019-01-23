Зеленский заявил, что вышел из состава кипрской компании - видео

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Комик поручил осуществить все необходимые действия, предусмотренные законодательством, для выхода из акционеров Green Family LTD

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Шоумен Владимир Зеленский заявил, что вышел из состава кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания Грин Филмз. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Зеленский показал на видео документ, в котором написано, что он владеет 300 акциями и заявляет о своем выходе из состава акционеров компании Green Family LTD, а также поручает в наиболее короткий срок осуществить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством, для этого выхода.

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Ранее сообщалось, что журналисты Схем нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмз. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family. Эта же компания является соучредителем Квартала 95 в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.

Недавно Зеленский признал, что в России продолжает работать компания Грин Филмс, принадлежащая кипрской Green Family LTD, в которой он является совладельцем.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы президента 2019
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