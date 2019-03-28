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28.03.2019, 13:20

Порошенко выиграл суд о клевете у Би-би-си: извинились и заплатят

Порошенко выиграл суд о клевете у Би-би-си: извинились и заплатят - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

В Администрации президента назвали ложью и фейком статью агентства о том, что Порошенко заплатил за встречу с Трампом; теперь это признал и суд

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Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация Би-би-си извинилась перед президентом Петром Порошенко и согласилась выплатить ему возмещение репутационного ущерба. Об этом пишет сайт BBC Украина.

Речь идет об извинениях за некорректный материал, в котором автор со ссылкой на "высокопоставленный сотрудник украинской разведки в администрации президента Украины" утверждал, что Порошенко заплатил за организацию личной встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Якобы на то время адвокат президента США Майкл Коэн получил некий тайный платеж в размере $400 тысяч.

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На Банковой эту информацию назвали откровенной ложью, клеветой и фейком, после чего потребовали опровержения и подали в суд на BBC за клевету.

Статью агентство опубликовало в мае 2018 года, но позднее, когда поднялся скандал, ее удалили с сайта. Этот фейк также озвучили в телевизионной программе BBC.

У Порошенко заявили в 2018-м, что украинско-американский саммит в июне 2017 года был организован исключительно по официальным дипломатическим каналам, в том числе посольством Украины в США.

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Теги: петр порошенко, дональд трамп, фейк, клевета
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