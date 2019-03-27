Порошенко подкупает избирателей под видом матпомощи – Bihus.info

В местных бюджетах на 2019-й в нескольких регионах Украины резко увеличились суммы предоставления адресной помощи населению. Фактически, эти деньги используются для подкупа избирателей, говорится, в частности, в расследовании Bihus.info о схемах, которые использует штаб президента Петра Порошенко.

В Днепре сумма материальной помощи выросла почти в 10 раз.

Реклама

В Одесской области по 1000 грн "материальной помощи" раздавали по упрощенной процедуре.

В Херсоне заложенная в бюджет сумма матпомощи увеличилась в 2,5 раза, в Киеве – в пять раз.

26 марта журналисты Bihus.info со ссылкой на свои источники уточнили, что женщиной, которой ГПУ сообщила о подозрении из-за анонимного финансирования одной из политических партий, является киевлянка Анастасия Гребенюк. 2,2 млн грн она перевела на счета партии Батькивщина.