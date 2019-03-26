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26.03.2019, 17:22

Bihus.info узнали, кто и какой партии анонимно перечислил 2,2 млн

Bihus.info узнали, кто и какой партии анонимно перечислил 2,2 млн - Фото
Фото: Facebook Анастасии Гребенюк

По данным журналистов, подозрение готовят также матери девушки

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Женщиной, которой ГПУ сообщила о подозрении из-за анонимного финансирования одной из политических партий, является киевлянка Анастасия Гребенюк. 2,2 млн грн она перевела на счета партии Батькивщина. Об этом сообщает Bihus.info со ссылкой на свои источники.

"По информации наших источников, речь идет о финансировании партии Батькивщина, а женщиной, которой объявили подозрение, является киевлянка Анастасия Гребенюк. Вероятнее всего, что матерью является Екатерина Яровая, которая, в свою очередь, руководит отделением ПриватБанка в поселке Саврань Одесской области", - говорится в сообщении.

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По данным ГПУ, женщина внесла средства на счета партии, не указав себя в качестве плательщика и незаконно использовав персональные данные 15 других граждан.

При этом подозреваемая, возможно, вступила в сговор с руководителем отделения одного из банков, которая обеспечила незаконное оформление платежей, сообщили в Генпрокуратуре.

Журналисты отмечают, что на Facebook-странице Гребенюк есть общие фото с другими фигурантами расследования Bihus.info, в частности с Владиславом Коречным.

В друзьях у Гребенюк есть тетя Коречного - Наталья Зубарь, которая несмотря на то, что работает кассиршей супермаркета, по документам перечислила Батькивщине почти 1,5 млн грн.

В Bihus.info сообщили, что правоохранители готовят подозрение также Екатерине Яровой.

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Теги: выборы, юлия тимошенко, Батькивщина, Анастасия Гребенюк
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