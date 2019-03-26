ГПУ объявила подозрение за миллионные анонимные пожертвования

ГПУ сообщила о подозрении женщине, которая анонимно внесла на счета одной из политических партий более 2,2 млн грн. Об этом спикер ГПУ Лариса Сарган сообщила у себя в Facebook.

По данным правоохранителей, женщина внесла средства на счета партии, не указав себя в качестве плательщика и незаконно использовав персональные данные 15 других граждан.

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При этом подозреваемая, возможно, вступила в сговор с руководителем отделения одного из банков. Та, в свою очередь, использовала служебное положение и административное воздействие на персонал банка и обеспечила незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены банковские операции.

Ранее сообщалось, что депутат из фракции БПП Сергей Березенко подал иск в суд против кандидата в президенты Анатолия Гриценко о защите чести и достоинства.

"Требую от "честного кандидата" извинений за откровенную клевету и голословные заявления, которые, как и ожидалось, не имеют никаких оснований", - написал депутат.

В исковом заявлении, часть которого обнародовал Березенко, речь идет о выступлении Гриценко 7 февраля в эфире телепрограммы "Право на власть" на 1+1. "Ответчик утверждал о якобы возмущении людей попытками, когда их" хотят покупать" и "покупают на их же деньги" и о "масштабах этих покупок в штабе "главного кандидата", - говорится в исковом заявлении.

Гриценко также заявил, что на подкуп якобы выделено 2 млрд грн.