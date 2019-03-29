Канал Украина получил больше всего денег за политрекламу - ЧЕСНО

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Кандидаты в президенты уплатили из избирательных фондов за рекламу на телеканале Украина наибольшую сумму - 260 млн грн, и это составляет пятую часть от расходов фондов всех кандидатов. Об этом рассказала аналитик партийных финансов общественного движения ЧЕСНО Елена Никулина, передает Укринформ.

Она отметила, что реклама на ТК Украина – самая дорогая и ему политики наиболее активно делали заказы в рамках избирательной кампании.

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По данным ЧЕСНО, телеканал ICTV получил за предвыборную рекламу 102 млн грн, Интер - 100 млн грн, СТБ - 90 млн грн, 1+1 - 74 млн грн.

По словам Никулиной, в первую десятку по количеству полученных от кандидатов средств вошли три компании, которые не являются телеканалами и не оказывают медиарекламу — это Медіа-баїнг, Високий замок и Интерконтиненталь, которые предоставляют услуги по размещению наружной рекламы и изготовлению печатной продукции.

Она также подчеркнула, что в ТОП-10 компаний, которым кандидаты перечисляли средства из избирательных фондов, вошел региональный телеканал Сфера-ТВ, получивший за телерекламу 25 млн грн.

25 марта в ЧЕСНО сообщили, что политики потратили на предвыборные кампании почти миллиард.