Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.03.2019, 16:37

1,5 суток и по всему миру. Как проголосуют украинцы за границей

1,5 суток и по всему миру. Как проголосуют украинцы за границей - Фото
Фото: depositphotos.com

Выборы начнутся на участке в Австралии, 30 марта, в 23:00 по киевскому времени. Завершится голосование 1 апреля на участке в Сан-Франциско в 6:00

Реклама
Реклама

Выборы президента Украины за границей начнутся в Австралии и завершатся в Сан-Франциско. Они пройдут в 72 странах на 101 избирательном участке. Об этом сообщил журналистам на брифинге директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент LIGA.net.

"Выборы начнутся на участке в Австралии, 30 марта, в 23:00 по киевскому времени. Завершится голосование 1 апреля на участке в Сан-Франциско в 6:00 по киевскому времени", - сказал он.

Реклама

Погорельцев отметил, что проголосовать можно будет на 101 участке в 72 странах мира. Самым крупным будет избирательный участок при посольстве Украины в Молдове, там зарегистрировано более 52 тысяч избирателей. Более пяти тысяч избирателей зарегистрированы на участках в Беларуси, Израиле, Испании, Германии, Польше, США, Чехии, Финляндии.

Самыми маленькими будут избирательные участки при военной части в Косово - меньше 50 избирателей, и при посольстве Украины в Македонии - меньше 70 избирателей.

Ранее сообщалось, что на выборах президента Украины 31 марта за рубежом будут голосовать 420 342 

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 