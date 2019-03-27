1,5 суток и по всему миру. Как проголосуют украинцы за границей

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Выборы президента Украины за границей начнутся в Австралии и завершатся в Сан-Франциско. Они пройдут в 72 странах на 101 избирательном участке. Об этом сообщил журналистам на брифинге директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент LIGA.net.

"Выборы начнутся на участке в Австралии, 30 марта, в 23:00 по киевскому времени. Завершится голосование 1 апреля на участке в Сан-Франциско в 6:00 по киевскому времени", - сказал он.

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Погорельцев отметил, что проголосовать можно будет на 101 участке в 72 странах мира. Самым крупным будет избирательный участок при посольстве Украины в Молдове, там зарегистрировано более 52 тысяч избирателей. Более пяти тысяч избирателей зарегистрированы на участках в Беларуси, Израиле, Испании, Германии, Польше, США, Чехии, Финляндии.

Самыми маленькими будут избирательные участки при военной части в Косово - меньше 50 избирателей, и при посольстве Украины в Македонии - меньше 70 избирателей.

Ранее сообщалось, что на выборах президента Украины 31 марта за рубежом будут голосовать 420 342