СБУ вскрыла сеть курируемых спецслужбами РФ интернет-агитаторов

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Служба безопасности заявляет об активизации спецслужб РФ в информпространстве Украины накануне выборов президента и разоблачении сети интернет-агитаторов в интересах страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В течение января - марта 2019 оперативники СБУ разоблачили и прекратили противоправную деятельность разветвленной и глубоко законспирированной агентурной сети интернет-агитаторов, в которую входили жители Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей", - сказано в сообщении.

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В ведомстве отметили, что исполнители по указанию российских кураторов через социальные сети Facebook, Twitter и запрещенный законом ВКонтакте распространяли в регионах и по стране "деструктивные материалы, направленные на искусственное обострение общественно-политической ситуации".

С начала 2019 года задокументированы 17 фактов информационных вбросов о выборах: "Правоохранители установили, что для противоправной деятельности кураторами из РФ использовались более 50 групп в социальных сетях с аудиторией более 1,5 млн пользователей".

В частоности, сообщается о задержанном 26 марта в Запорожье.

Сейчас проводятся контрразведывательные мероприятия и решается вопрос о привлечении причастных лиц к уголовной ответственности.

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