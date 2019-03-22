В СБУ заявили о "вбросе" против своего руководства и МВД

Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В киевском управлении СБУ говорят, что, по их данным, готовится "очередной вброс в информационное пространство", который будет касаться переписки между руководителями СБУ и МВД в преддверии выборов президента. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

"Подтверждением фейковости документов является их несоответствие формам, утвержденным в СБУ, инструкции по порядку организации секретного делопроизводства, внутриведомственным приказам и общепринятым нормам официальной переписки, содержат грамматические и стилистические ошибки", - сказано в сообщении.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает, что сотрудники СБУ использовали дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк для дискредитации полиции.