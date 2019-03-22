Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.03.2019, 19:04

В СБУ заявили о "вбросе" против своего руководства и МВД

В СБУ заявили о "вбросе" против своего руководства и МВД - Фото
Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Вброс" якобы будет касаться переписки руководства СБУ и МВД

Реклама
Реклама

В киевском управлении СБУ говорят, что, по их данным, готовится "очередной вброс в информационное пространство", который будет касаться переписки между руководителями СБУ и МВД в преддверии выборов президента. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

"Подтверждением фейковости документов является их несоответствие формам, утвержденным в СБУ, инструкции по порядку организации секретного делопроизводства, внутриведомственным приказам и общепринятым нормам официальной переписки, содержат грамматические и стилистические ошибки", - сказано в сообщении.

Реклама

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает, что сотрудники СБУ использовали дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк для дискредитации полиции. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: василий грицак, выборы, сбу, мвд, арсен аваков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 