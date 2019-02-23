Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.02.2019, 12:14

Аваков считает, что СБУ занимается дискредитацией полиции

Аваков считает, что СБУ занимается дискредитацией полиции - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению главы МВД, СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации НПУ

Реклама
Реклама

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что работники Службы безопасности Украины использовали дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк для дискредитации полиции. Об этом он заявил в интервью Зеркалу недели.

"Для меня в этом деле есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, работниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации определенных лиц и определенных сил. В том числе и для дискредитации полиции", - сказал министр.

Реклама

По его мнению, сейчас нет оснований говорить о той или иной форме причастности полиции. Он не верит в причастность к преступлению руководителя полиции Херсонской области Артура Мерикова.

"Следствие должно проверить. Но я не верю в это", - сказал Аваков.

В то же время, глава МВД заявил, что покрывать никого не будет, если следствие установит причастность.

Глава МВД также рассказал о жалобах Тимошенко в ГПУ на Порошенко и о том, как работают "избирательные схемы".

Отправить:
Распечатать:
Теги: сбу, мвд, арсен аваков, Екатерина Гандзюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 