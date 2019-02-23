Аваков считает, что СБУ занимается дискредитацией полиции

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что работники Службы безопасности Украины использовали дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк для дискредитации полиции. Об этом он заявил в интервью Зеркалу недели.

"Для меня в этом деле есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, работниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации определенных лиц и определенных сил. В том числе и для дискредитации полиции", - сказал министр.

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По его мнению, сейчас нет оснований говорить о той или иной форме причастности полиции. Он не верит в причастность к преступлению руководителя полиции Херсонской области Артура Мерикова.

"Следствие должно проверить. Но я не верю в это", - сказал Аваков.

В то же время, глава МВД заявил, что покрывать никого не будет, если следствие установит причастность.

Глава МВД также рассказал о жалобах Тимошенко в ГПУ на Порошенко и о том, как работают "избирательные схемы".