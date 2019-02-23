Аваков рассказал о жалобах Тимошенко на Порошенко в ГПУ

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Правоохранительные органы проводят несколько расследований по заявлению кандидата в президенты Юлии Тимошенко о предположительном создании "избирательных сетей" штабом действующего главы государства и кандидата на этот пост Петра Порошенко. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в интервью Зеркалу недели.

"Я бы сказал, что эти сети многослойные. Первая, низинная – назовем ее "сеть вульгарис". Личные карточки, инструкции, как проводить социологические опросы, сделки о вознаграждении", - рассказал он.

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Аваков пояснил, как работают "сетевики": обходят квартиры и записывают жителей как лояльных или не лояльных к определенному кандидату. При этом, агитаторы, по словам министра, получают деньги за работу, хотя платная агитация запрещена законом.

"Дальше включается следующий подвид "сети", который называется "лояльность за бюджетные деньги". Приходят, например, в Одессе к гражданину Труханову и говорят: "Гражданин Труханов, вы заложили в бюджет 200 миллионов гривень на материальную помощь?" – "Да." – Вот и выплачивайте по нашим спискам…", - продолжил Аваков, добавив, что так работает админресурс, а "мотивация" для глав администраций, мэров – избежание дел в НАБУ, ГПУ, НПУ против них.

В это же время, по словам Авакова, агитатор звонит в "лояльную" квартиру, предлагает написать заявление на получение материальной помощи. "И так по всей стране", - утверждает министр.

Он отметил, что, по данным МВД, объем ресурсов под такую схему – до 1,5 миллиарда гривень.

22 февраля Тимошенко похватила Авакова и высказала мнение, что он не допустит фальсификаций и подкупа на выборах.