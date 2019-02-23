Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.02.2019, 11:04

Аваков рассказал о жалобах Тимошенко на Порошенко в ГПУ

Аваков рассказал о жалобах Тимошенко на Порошенко в ГПУ - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МВД также пояснил, как работают "избирательные сети"

Реклама
Реклама

Правоохранительные органы проводят несколько расследований по заявлению кандидата в президенты Юлии Тимошенко о предположительном создании "избирательных сетей" штабом действующего главы государства и кандидата на этот пост Петра Порошенко. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в интервью Зеркалу недели.

"Я бы сказал, что эти сети многослойные. Первая, низинная – назовем ее "сеть вульгарис". Личные карточки, инструкции, как проводить социологические опросы, сделки о вознаграждении", - рассказал он.

Реклама

Аваков пояснил, как работают "сетевики": обходят квартиры и записывают жителей как лояльных или не лояльных к определенному кандидату. При этом, агитаторы, по словам министра, получают деньги за работу, хотя платная агитация запрещена законом.

"Дальше включается следующий подвид "сети", который называется "лояльность за бюджетные деньги". Приходят, например, в Одессе к гражданину Труханову и говорят: "Гражданин Труханов, вы заложили в бюджет 200 миллионов гривень на материальную помощь?" – "Да." – Вот и выплачивайте по нашим спискам…", - продолжил Аваков, добавив, что так работает админресурс, а "мотивация" для глав администраций, мэров – избежание дел в НАБУ, ГПУ, НПУ против них.

В это же время, по словам Авакова, агитатор звонит в "лояльную" квартиру, предлагает написать заявление на получение материальной помощи. "И так по всей стране", - утверждает министр.

Он отметил, что, по данным МВД, объем ресурсов под такую схему – до 1,5 миллиарда гривень.

22 февраля Тимошенко похватила Авакова и высказала мнение, что он не допустит фальсификаций и подкупа на выборах. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, выборы, арсен аваков, юлия тимошенко, избирательные сети
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 