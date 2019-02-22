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22.02.2019, 15:52

Тимошенко похвалила Авакова: Фальсификаций и подкупа не будет

Тимошенко похвалила Авакова: Фальсификаций и подкупа не будет - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат в президенты прокомментировала, будет ли глава МВД выступать за нее на президентских выборах

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Кандидат в президенты Юлия Тимошенко верит в то, что глава МВД Арсен Аваков не допустит фальсификаций и подкупа на выборах. Об этом она сказала во время брифинга, передает корреспондент LIGA.net.

"В силу политических обстоятельств, в силу политических отношений, которые есть, я верю в то, что МВД и министр Аваков будет работать на то чтобы фальсификаций и подкупа не было", - заявила она.

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Комментируя по просьбе журналистов информацию, что Аваков на этих выборах будет действовать в ее команде, она отметила, что все ее встречи с министром были официальными и только по поводу ее заявлений о нарушениях.  

"Первый раз в истории выборов министр внутренних дел не будет прикрывать фальсификации и подкупы, которые будет осуществлять действующий президент", - сказала она.

Во время пресс-конференции Тимошенко также обвинила президента Петра Порошенко в "масштабной фальсификации" и назвала бредом информацию СБУ об организации подкупа избирателей штабом Батькивщины. 

Читайте также: Кому Аваков друг, того и выборы

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Теги: мвд, арсен аваков, юлия тимошенко, выборы 2019
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