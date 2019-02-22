Тимошенко назвала СБУ "провокаторами на содержании Roshen"

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко назвала бредом информацию СБУ об организации подкупа избирателей штабом Батькивщины. Об этом она заявила на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

"Бред, которым занимаются провокаторы в СБУ, которые находятся на содержании корпорации Roshen, нас не интересует", - сказала она. Тимошенко заявила, что категорически отрицает обвинение в попытке подкупа избирателей, а Валерий Дубиль и Руслан Богдан порядочные люди.

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"Если кто-то прикоснулся к их честному имени, то наша команда пойдет в суд против этих мошенников и фальсификаторов", - добавила она.

21 февраля сотрудники СБУ провели ряд обысков в разных областях по делу о создании "избирательной пирамиды". В документах, опубликованных СБУ, фигурирует имя Руслана Богдана. Человек с таким же именем является депутатом Рады из фракции Батькивщины.