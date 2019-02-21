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21.02.2019, 16:07

"Избирательная пирамида": СБУ "засветила" фамилию депутата

"Избирательная пирамида": СБУ "засветила" фамилию депутата - Фото
Виктор Кононенко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня на брифинге представитель СБУ отказался называть фамилию депутата-организатора "пирамиды"

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В документах, опубликованных СБУ по делу о создании неназванным народным депутатом "избирательной пирамиды", фигурирует имя Руслана Богдана. Человек с таким же именем является депутатом Рады из фракции Батькивщины.

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Сегодня на брифинге замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что спецслужба пресекла деятельность "избирательной пирамиды", которая подкупала избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты.

Руководил "пирамидой" якобы один из народных депутатов. Кононенко отказался назвать фамилию депутата.

"Руководителем является один из народных депутатов Украины - сегодня не называем его сознательно, чтобы не привязывать его ни к одной политической силе", - сказал Кононенко.

Он также сообщил, что к делу присоединено заявление народного депутата из фракции БПП Андрея Немировского, к которому якобы обратился один из бывших членов этой группировки.

СБУ входит в зону ответственности президента Петра Порошенко, который баллотируется в президенты во второй раз. Глава государства назначает и снимает главу службы.

Читайте также: СБУ: Один из депутатов руководит созданием избирательных пирамид

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Теги: выборы, пирамида, подкуп, Руслан Богдан, Андрей Немировский
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