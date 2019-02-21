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21.02.2019, 13:00

СБУ: Один из депутатов руководит созданием избирательных пирамид

СБУ: Один из депутатов руководит созданием избирательных пирамид - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

СБУ проводит массовые обыски по делу о так называемых избирательных пирамидах

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В разных областях Украины сегодня проводится более 30 обысков по уголовному делу о создании "избирательных пирамид". Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Он отметил, что СБУ совместно с ГПУ и ГБР проводит сегодня более 30 обысков в нескольких регионах Украины в рамках уголовного производства по признакам создания преступной организации. Руководителем ее является один из украинских депутатов.

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"Руководителем является один из народных депутатов Украины - сегодня не называем его сознательно, чтобы не привязывать его ни к одной политической силе", - сказал Кононенко. Уточняя по просьбе журналистов, является ли депутат, подозреваемый в координации и финансировании "пирамиды", кандидатом в президенты, Кононенко сказал: "Нет, он не является кандидатом в президенты".

Он подчеркнул, что ни в одном партийном офисе какой-либо политической силы никаких обысков не проводится.

Созданная организация, по данным СБУ, имеет свою иерархию и распределение обязанностей, и состоит из организатора, трех координаторов, ответственных за разные части страны, подчиненных им координаторов в регионах, которые отвечают чаще всего за две области, и цепи "полевиков".

Ранее СБУ получила информацию о создании преступной организации при участии россиян и украинцев, которые длительное время сотрудничают с российскими структурами. Целью злоумышленников, сообщил Кононенко, является влияние на результаты выборов 31 марта и 21 апреля. По его словам, участники группировки незаконно обналичивали "грязные" деньги при содействии сотрудников правоохранительных органов.

Около четырех часов назад доверенное лицо кандидата в президенты Юлии Тимошенко Виталий Рябцев заявил у себя в Facebook, что в Запорожской области правоохранители проводят обыски у сотрудников штабов Тимошенко.

Затем он изменил пост, и теперь пост выглядит так:

Отвечая на вопрос, связаны ли обыски у волонтеров партии Батькивщина с этим делом, Кононенко повторил, что в партийных офисах обыски не проводятся: "Я допускаю, что эти люди могли быть привлечены к какой-то политической деятельности, но это совпадение, не больше".

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Теги: гпу, выборы, сбу, обыск, юлия тимошенко, гбр, ВО Батькивщина, избирательная пирамида
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