В СБУ показали схему "избирательной пирамиды": видео

СБУ пресекла деятельность "избирательной пирамиды", которая подкупала избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты. По предварительным подсчетам службы, к ее деятельности планировалось привлечь более 680 000 человек. Видео с переговорами участников "пирамиды" опубликовано на YouTube-канале СБУ.

Замглавы СБУ Виктор Кононенко на брифинге сообщил, что "пирамида" начала формироваться в декабре 2018 года. Транши наличных средств поступали в иностранной валюте, конвертировались в гривню.

Реклама

"В наличных организаторы схемы были не ограничены", - отметил Кононенко.

По его словам, размер оплаты работы т.н. старших избирательных участков составлял по 700 грн в ноябре-декабре 2018-го, по 1 500 грн - в январе-феврале, члены т.н. "десяток" получали по 500 грн в январе-феврале. В марте-апреле старшие должны были получить 2 500 грн ежемесячно, а "десятки" - по 1 000 грн.

Кононенко сообщил, что к материалам дела присоединено заявление народного депутата Немировского, к которому якобы обратился один из бывших членов этой группировки, отвечавший за "поле" в одном из округов Полтавской области (N151). На продемонстрированном на брифинге видео были списки людей, которым якобы выплачивались деньги, и зарплатная ведомость за декабрь.

Судя по документам, отметил Кононенко, в округе N151 на платной основе привлечено 216 "старших" и 3 250 участников "десяток". "Если это умножить на количество округов, то получим, что на платной основе этой группой планировалось привлечь к своей деятельности больше 680 000 человек... что является ничем иным, как подкупом избирателей", - отметил он.

Уточняя по просьбе журналистов, сколько в итоге стоил бы "голос" избирателя, Кононенко сказал: "Это посчитают следователи".

Ранее сообщалось, что СБУ проводит более 30 обысков в областях по делу "избирательных пирамид".