Тимошенко обвинила Порошенко в подкупе и фейковых рейтингах

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер ВО Батькивщина и кандидат в президенты Юлия Тимошенко обвинила действующего главу государства и кандидата на этот пост Петра Порошенко в попытке масштабной фальсификации выборов, от подкупа до фейковых рейтингов. Об этом она заявила журналистам на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Тимошенко, схем фальсификации пять. Одна из них подкуп. "Президент решил, что он не сможет выиграть эти выборы и ему нужно эти выборы купить", - сказала она.

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Тимошенко заявила, что в регионах платные агитаторы ходят по квартирам, собирают персональные данные, раздают по 500 гривень задатка и фотографируют людей с купюрами.

Еще один механизм, по ее словам, это раздача 1000 гривень материальной помощи местными органами власти за счет бюджетной субвенции. Она отметила, что информацию об этом из нескольких регионов члены Батькивщины передадут в МВД.

Также Тимошенко назвала механизмом подкупа выдачу монетизированных субсидий. Лидер Батькивщины заявила, что регистрация 44 кандидатов в президенты это тоже технология, которая позволит штабу Порошенко получить большинство в избирательных комиссиях. "Значит, они делают ставку на подделку протоколов", - добавила он. Технологией она назвала и "купленные социологические исследования".

21 февраля Шестой апелляционный административный суд не удовлетворил иск Тимошенко против Порошенко, который касался проведения предвыборной агитации и денег на нее.