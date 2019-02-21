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21.02.2019, 12:58

Тимошенко проиграла суд против Порошенко

Тимошенко проиграла суд против Порошенко - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат в президенты подала иск о якобы нарушении правил предвыборной агитации

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Шестой апелляционный административный суд не удовлетворил иск кандидата в президенты Юлии Тимошенко против действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск касался проведения предвыборной агитации и денег на нее, которые, по версии истца, поступали не только из избирательного фонда, но и из других источников.

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Тимошенко считает, что 14 февраля во время выступления в Харькове по случаю 85-летия со дня основания предприятия Турбоатом Порошенко агитировал за себя как за кандидата в президенты, объявляя дальнейшие цели и предвыборную программу.

Представитель ответчика заявил, что эта поездка была запланирована заранее и Порошенко произносил свою речь как действующий президент, а не кандидат.

Коллегия судей полностью отказала в удовлетворении иска Тимошенко.

20 февраля сообщалось, что на заседание комиссии Рады по вопросу разворовывания армии могут вызвать кандидата в президенты Юлию Тимошенко

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Теги: петр порошенко, суд, выборы, иск, юлия тимошенко, агитация
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