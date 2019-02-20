Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.02.2019, 16:53

Комиссия Рады хочет вызвать Тимошенко: спросить о воровстве в ВСУ

Комиссия Рады хочет вызвать Тимошенко: спросить о воровстве в ВСУ - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Если кандидата в президенты решат вызвать на заседание комиссии, то спросят о разворовывании армии в годы, когда она была премьером

Реклама
Реклама

На заседание комиссии Рады по армии могут вызвать кандидата в президенты Юлию Тимошенко. Об этом сообщили на заседании парламентской комиссии по поводу информации о разворовывание в армии и подрыва обороноспособности государства в 2004-2017 годах, передает корреспондент LIGA.net.

Глава комиссии Иван Винник напомнил, что на заседание в среду комиссия пригласила также экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Депутаты хотели получить информацию о реализации военного имущества по остаточным ценам, а также по передаче земельных участков.

Реклама

Гриценко прийти отказался и предложил обратиться к нему письменно.

Винник сообщил, что комиссия направит Гриценко свои вопросы и опубликует ответы. Еще одна схема, по словам Винника, применялась при ремонте авиационной техники. По постановлению №1135 от 14 октября 2009 года подписанном премьер-министром Тимошенко, за ремонт одного самолета Министерство обороны отдавало три в зачет стоимости работ. 

"Если Ехануров и Иващенко, министры обороны, не смогут дать нам исчерпывающую информацию по этой ситуации, мы вынуждены будем пригласить Юлию Тимошенко как руководителя правительства на то время", - сказал он.

Винник отметил, что комиссию могут обвинить в политической заангажированности. "Но мы же не виноваты, что кто-то решил куда-то баллотироваться, мы просто занимаемся государственным делом", - добавил он.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, армия, юлия тимошенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 