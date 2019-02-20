Комиссия Рады хочет вызвать Тимошенко: спросить о воровстве в ВСУ

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На заседание комиссии Рады по армии могут вызвать кандидата в президенты Юлию Тимошенко. Об этом сообщили на заседании парламентской комиссии по поводу информации о разворовывание в армии и подрыва обороноспособности государства в 2004-2017 годах, передает корреспондент LIGA.net.

Глава комиссии Иван Винник напомнил, что на заседание в среду комиссия пригласила также экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Депутаты хотели получить информацию о реализации военного имущества по остаточным ценам, а также по передаче земельных участков.

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Гриценко прийти отказался и предложил обратиться к нему письменно.

Винник сообщил, что комиссия направит Гриценко свои вопросы и опубликует ответы. Еще одна схема, по словам Винника, применялась при ремонте авиационной техники. По постановлению №1135 от 14 октября 2009 года подписанном премьер-министром Тимошенко, за ремонт одного самолета Министерство обороны отдавало три в зачет стоимости работ.

"Если Ехануров и Иващенко, министры обороны, не смогут дать нам исчерпывающую информацию по этой ситуации, мы вынуждены будем пригласить Юлию Тимошенко как руководителя правительства на то время", - сказал он.

Винник отметил, что комиссию могут обвинить в политической заангажированности. "Но мы же не виноваты, что кто-то решил куда-то баллотироваться, мы просто занимаемся государственным делом", - добавил он.