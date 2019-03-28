Глава КМИС о втором туре: Высокие шансы у Зеленского и Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Больше всего шансов выйти во второй тур президентских выборов у шоумена Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко, но есть и другие варианты. Об этом заявил гендиректор КМИС Владимир Паниотто, представляя результаты опроса Фонда Демократические инициативы и КМИС, передает корреспондент LIGA.net.

"Но сохраняются неплохие шансы у Тимошенко, и, в некоторой степени, у Бойко", - сказал он.

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Паниотто отметил, что возможен вариант, при котором Зеленский не попадет во второй тур - "если явка будет низкой и не придут его избиратели".

В то же время, по его словам, это не прогноз. "Чтобы делать прогнозы нужна математическая модель, которая оценивала бы процент людей, которые придут, как будут голосовать те, кто не определился и так далее", - пояснил он.

Паниотто также обратил внимание на то, что опрос был проведен за неделю до выборов, и ситуация за это время могла измениться.

Согласно опубликованным данным соцопроса КМИС и Фонда Демократические инициативы, среди кандидатов на президентский пост лидирует Зеленский - за него готовы проголосовать 17,8% всех респондентов (20,9% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и 27,6% среди тех, кто уже определился с выбором).