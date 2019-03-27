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27.03.2019, 14:26

В МВД предостерегли избирателей от голосования вместо умерших

В МВД предостерегли избирателей от голосования вместо умерших - Фото
Выборы (фото - depositphotos.com)

У МВД есть база всех умерших за последние годы людей

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В Министерстве внутренних дел призвали избирателей не голосовать на выборах президента за умерших людей, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Об этом на брифинге заявил советник главы МВД Михаил Апостол, передает корреспондент УНИАН.

Он отметил, что Минюст передал в МВД базу всех умерших за последние годы людей.

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"Если будет установлен факт голосования бюллетенем умершего человека, то тот, кто голосовал, и тот, кто выдал бюллетень, подпишут себе приговор в тюрьму", - сказал Апостол.

Он уверяет, что "сегодня нет шансов" проголосовать за тех, кто уехал или умер. "В случае вброса бюллетеней, это будет выявлено, соответственно, и член комиссии и избиратель будут выявлены", - сказал советник Авакова.

Также в МВД сообщили, что аватарки в Facebook с призывом поддержать того или иного кандидата в президенты в "день тишины" являются нарушением законодательства, но наказание за них не предусмотрено.

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Теги: выборы, голосование, бюллетень
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