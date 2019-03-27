Разведка рассказала, как Кремль вмешивается в украинские выборы

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Ключевые элементы вмешательства России в выборы президента Украины – дестабилизация социально-политической ситуации и распространение хаоса. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Кроме того, Россия продолжает информационно-пропагандистскую кампанию в медиа-пространстве. Основной акцент, отмечают в разведке, - на засорении информпространства для отвлечения внимания, а также черный пиар. В частности, Москва концентрируется на коррупции и схемах в системе здравоохранения и образовании, а также на "правильном" голосовании трудовых мигрантов из Украины в Беларуси и Казахстане.

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Разведка также сообщает, что Россия использует широкий набор ресурсов: медиа, социальные сети, чувствительные националистические право- и леворадикальные организации, распространение фейковых экзитполов, этнических украинцев в пограничных с РФ областях, представителей и сторонников УПЦ МП.

Еще один метод – скупка и вывоз на материковую Украину из Крыма паспортов, выданных до 2014-го года. В разведке констатируют, что фиксируется тенденция на увеличение количества человек, пересекающих линию разграничения в сторону Украины для участия в президентских выборах, при этом официально заявленная цель – поездка к родственникам.

Кроме того, нагнетание ситуации в Донбассе, увеличение войск РФ на украинско-российской границе, проведение учений и маневров – еще один метод давления на украинские власти, отмечает Служба внешней разведки.

Ранее сегодня сообщалось, что в Госдуме России подали проект постановления о непризнании итогов выборов президента Украины.