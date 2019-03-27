Выборы. Смогут ли украинцы проголосовать в России: объясняет МИД

Выборы (фото - depositphotos.com)

В МИД рассказали, как украинцы, которые находятся в России, могут проголосовать на президентских выборах. Об этом сообщил журналистам на брифинге директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент LIGA.net.

Он напомнил, что выборы на территории страны-агрессора не проводятся, в первую очередь, по соображениям безопасности. В то же время, украинцы, проживающие в России, смогут проголосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане.

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В Грузии смогут проголосовать около восьми тысяч граждан, которые состоят на учете в консульстве в Ростове на Дону. В Финляндии - около 19 тысяч граждан, которые состоят на учете в посольстве Украины в России и Генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге. В Казахстане - около трех тысяч граждан, которые состоят на учете в консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске.

Также, по его словам, украинцы смогут проголосовать по месту регистрации в Украине. Погорельцев отметил, что по статистике в России находится более 2 млн граждан Украины. В списки избирателей на президентских выборах 2014 года на российских участках были включены 49 тысяч 418 человек. "Из них проголосовали 1134 человека", - добавил он.

Ранее сегодня сообщалось, что выборы президента Украины за границей начнутся в Австралии и завершатся в Сан-Франциско. Они пройдут в 72 странах на 101 избирательном участке.