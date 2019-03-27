Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.03.2019, 16:47

Выборы. Смогут ли украинцы проголосовать в России: объясняет МИД

Выборы. Смогут ли украинцы проголосовать в России: объясняет МИД - Фото
Выборы (фото - depositphotos.com)

Выборы на территории страны-агрессора не проводятся, в первую очередь, по соображениям безопасности

Реклама
Реклама

В МИД рассказали, как украинцы, которые находятся в России, могут проголосовать на президентских выборах. Об этом сообщил журналистам на брифинге директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент LIGA.net.

Он напомнил, что выборы на территории страны-агрессора не проводятся, в первую очередь, по соображениям безопасности. В то же время, украинцы, проживающие в России, смогут проголосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане.

Реклама

В Грузии смогут проголосовать около восьми тысяч граждан, которые состоят на учете в консульстве в Ростове на Дону. В Финляндии - около 19 тысяч граждан, которые состоят на учете в посольстве Украины в России и Генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге. В Казахстане - около трех тысяч граждан, которые состоят на учете в консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске.

Также, по его словам, украинцы смогут проголосовать по месту регистрации в Украине. Погорельцев отметил, что по статистике в России находится более 2 млн граждан Украины. В списки избирателей на президентских выборах 2014 года на российских участках были включены 49 тысяч 418 человек. "Из них проголосовали 1134 человека", - добавил он.

Ранее сегодня сообщалось, что выборы президента Украины за границей начнутся в Австралии и завершатся в Сан-Франциско. Они пройдут в 72 странах на 101 избирательном участке. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 