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29.03.2019, 09:15

Как военные будут голосовать в Донбассе: объяснение Генштаба

Как военные будут голосовать в Донбассе: объяснение Генштаба - Фото
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

По данным Генерального штаба ВСУ, было создано 79 избирательных специальных участков в зоне проведения ООС и один во Львовской области

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15% военнослужащих ВСУ будут голосовать 31 марта на специальных избирательных участках в прифронтовой зоне на востоке страны. Об этом сообщил в интервью Армия FM замначальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко.

По его словам, было создано 79 избирательных специальных участков и один во Львовской области, поскольку там восстанавливают боеспособность военнослужащие с отрывом от пункта постоянной дислокации.

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"В каждой специальной избирательной комиссии - девять военнослужащих. На сегодняшний день все участки готовы к работе, они обеспечены всеми необходимыми средствами. Мы провели большую организационную работу вместе с ЦИК. Представители избирательных комиссий проводили инструкторско-методические занятия с кандидатами на должность председателей", - уточнил генерал-лейтенант.

Отвечая на вопрос, как будут голосовать военные, которые находятся "на нуле", Тимошенко сказал: "Ящики на передовую приноситься не будут. Командиры разработали алгоритм действий, специально для того, чтобы военные проголосовали на участках. Мы для того и создали 79 специальных избирательных участков в районе ООС. Некоторые участки находятся в 1,5 км от линии соприкосновения сторон".

Тимошенко уточнил, что были соблюдены все правила безопасности.

1 марта 2019 года командующий операцией объединенных сил Сергей Наев заявлял, что никакой специальной агитации для украинских военных не проводится накануне выборов президента Украины.

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Теги: генштаб, выборы-2019, родион тимошенко
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