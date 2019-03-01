Наев сказал, ведется ли агитация накануне выборов для военных

Сергей Наев (фото - mil.gov.ua)

Никакой специальной агитации для украинских военных не проводится накануне выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта. Об этом в интервью изданию Тиждень заявил командующий объединенных сил Сергей Наев, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Никакой специальной агитации для военнослужащих ООС не предусмотрено, поэтому она и не проводится. У нас все бойцы хорошо образованы, это не дети, поэтому они способны самостоятельно принять решение", - отметил Наев.

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Отвечая на вопрос, как смогут проголосовать украинские военные, которые находятся в зоне ООС, Наев сказал: "Военнослужащие объединенных сил, как и все граждане Украины, смогут воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах президента. На территории воинских частей ведется работа по созданию специальных избирательных участков для военнослужащих".

По словам Наева, военные будут голосовать на правах обычных граждан Украины по своим паспортам.

"А командиры всех уровней и их заместители предоставят им возможность беспрепятственно выполнить свой гражданский долг. То есть все те военнослужащие, которые, например, не вовлечены в составе дежурных сил или к боевому дежурству утром, будут голосовать в первой половине дня, остальные - после обеда".

Наев заявлял, что новейшее вооружение является хорошим аргументом для скорейшего завершения боевых действий в Донбассе.