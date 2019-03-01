Наев назвал "аргумент" для скорейшего завершения боевых действий

Сергей Наев (фото - пресс-служба Луганской ВГА)

Новейшее вооружение является хорошим аргументом для скорейшего завершения боевых действий в Донбассе. Об этом в интервью изданию Тиждень заявил командующий объединенных сил Сергей Наев, комментируя успешное использование противотанковых ракетных комплексов "Стугна", сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня в Вооруженных Силах успешно реализуется стратегия перевооружения механизированных и мотопехотных бригад, чтобы каждая из них имела современные противотанковые ракетные комплексы. Подразделения имеют современные отечественные противотанковые средства, которые эффективно используются в боевых условиях", - отметил Наев.

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По его словам, много внимания уделяется обеспечению ВСУ тепловизионными прицелами, антиснайперскими комплексами, станциями радиоэлектронной борьбы и беспилотными летательными аппаратами.

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"В целом вся техника, стоящая на вооружении, способна выполнять задачи по назначению, в частности с применением новых тактических средств. У нас они уже доказывают свою профпригодность на практике, уничтожая вражескую военную технику и укрепления… Новейшее вооружение является хорошим аргументом для скорейшего завершения боевых действий", - подчеркнул Наев.

Командующий объединенных сил уточнил, что ситуация в районе проведения ООС обострилась. "Произошло это по инициативе врага, который с начала года очень активно начал применять противотанковые ракетные комплексы, перешел к массированному использованию минометов. Несколько дней назад противник применил корректируемый снаряд "Краснополь", который производится только в РФ", - сказал Наев.

Он считает, что это обусловлено стремлением российских оккупантов дестабилизировать ситуацию в районе проведения ООС и "показать миру якобы их способность диктовать свои условия".

"Однако объединенные силы имеют новейшее украинское оружие, противотанковые ракетные комплексы, которые уничтожили те вражеские цели, создавшие опасность для наших военных", - уточнил Наев.

25 января 2019 года Наев заявлял, что Украина готова к возможному нападению страны-агрессора России.