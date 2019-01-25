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25.01.2019, 11:09

Украина готова к нападению России - Наев

Украина готова к нападению России - Наев - Фото
Сергей Наев (фото - страница ООС в Facebook)

Командующий объединенных сил в Донбассе отметил, что есть "ключевые признаки того, что россияне готовят полномасштабную агрессию против Украины"

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Командующий объединенных сил Сергей Наев заявил, что Украина готова к возможному нападению страны-агрессора России. Об этом он сказал Kyivpost, сообщает пресс-служба Минобороны.

Россия сильно нарастила численность военных сил, но Наев говорит, что все зависит от интенсивной подготовки, чтобы уровнять шансы. "Как командующий объединенных сил, я считаю, что моя главная сила - это тщательная подготовка к обороне", - сказал он.

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По его словам, есть ключевые признаки того, что россияне готовят полномасштабную агрессию против Украины.

"Во-первых, они увеличили численность своих войск в этом районе. Например, там, где на базах у российско-украинской границы было восемь батальонных тактических групп, сейчас они увеличили этот показатель до 12 в районе моей ответственности. Они также значительно увеличили количество самолетов, готовых действовать с аэродромов на их стороне границы в Донецкой области", - объяснил командующий объединенных сил.

Наев отметил, что ВСУ выявили особый тип спутниковой связи, который используют старшие российские офицеры.

Он считает, что вероятность российской атаки увеличилась после агрессии РФ в Керченском проливе и захватом в плен украинских моряков.

Командующий объединенных сил сказал, что у него есть силы со специализированной подготовкой ведения боев в условиях городов, если российские войска будут пытаться войти в Мариуполь, но приоритет - не позволить им это делать.

"Наша задача не позволить войне прийти в город. Вы видели, что наши силы расположены на расстоянии от Мариуполя - наши оборонительные рубежи находятся на подступах к городу. Но, где бы они не нападали, мы будем защищать каждую часть нашей территории, и мы имеем возможность это делать довольно решительно", - подчеркнул Наев.

30 ноября Наев заявил, что непосредственно подготовка к ведению боевых действий в оккупированных сейчас населенных пунктах Донбасса пока не проводится.

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Теги: Сергей Наев, Россия, война в донбассе, нападение
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