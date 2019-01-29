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29.01.2019, 15:20

Порошенко объяснил, почему идет на второй срок в президенты

Порошенко объяснил, почему идет на второй срок в президенты - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент напомнил об угрозах пророссийского реванша и популизме

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Президент Петр Порошенко заявил, что решил баллотироваться ради сохранения стратегического курса в ЕС и НАТО, курса на превращение Украины в великую успешную страну счастливых людей. Об этом он сказал сегодня, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает корреспондент LIGA.net.

"Если популистов допустить к власти, все достижения будут напрасны. Своими бессмысленными экспериментами они толкают нас к новым политическим и экономическим потрясениям", - сказал он.

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Президент подчеркнул, что угрозы пророссийского реванша, популизм и авторитаризм противоречат такому вектору развития. Он убежден, что если не устранить эти угрозы, то Украина снова окажется в орбите влияния России.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

29 января Порошенко объявил об участии в выборах главы государства, которые состоятся в последний день марта

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Теги: петр порошенко, выборы-2019
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