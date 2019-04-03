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03.04.2019, 20:55

НСК Олимпийский о дебатах на стадионе: Предложение не обсуждалось

НСК Олимпийский о дебатах на стадионе: Предложение не обсуждалось - Фото
Коллаж из фото EPA

Предложение одного из кандидатов в президенты провести дебаты на стадионе в Киеве - его собственная инициатива, отметили в НСК

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К государственному предприятию НСК Олимпийский не поступало официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты. Об этом сообщается в Facebook на странице стадиона.

Отмечается, что предложение одного из кандидатов в президенты провести дебаты на стадионе НСК Олимпийский в Киеве является его собственной инициативой. Она не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалось с графиком проведения мероприятий на стадионе.

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Сообщается, что в случае поступления соответствующих предложений администрация НСК Олимпийский будет рассматривать их в рабочем порядке.

В пресс-службе стадиона подчеркнули, что НСК Олимпийский является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании любого из кандидатов в президенты.

Ранее сегодня кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что принимает вызов Петра Порошенко к участию в дебатах, однако назвал ряд обязательных условий. Первое условие - дебаты должны проходить на стадионе НСК Олимпийский.

В партии БПП ответили, что президент не пойдет на дебаты на стадион - они должны состояться в телестудии.

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Теги: дебаты, выборы-2019, петр порошенко, Владимир Зеленский, нск олимпийский
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