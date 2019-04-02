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02.04.2019, 12:48

ЦИК обработал 100% протоколов Харьковской и Ровненской областей

ЦИК обработал 100% протоколов Харьковской и Ровненской областей - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Харьковской области - подавляющее преимущество Владимира Заленского над президентом Петром Порошенко, а в Ровненской все более-менее ровно

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Обработаны 100% протоколов голосования первого тура выборов президента Украины в Харьковской и Ровненской областях. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Результаты в Харьковской области (14 округов, 1 324 867 проголосовавших):

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36,39%Владимир Зеленский, шоумен
8,52%Петр Порошенко, действующий президент

Результаты главных кандидатов в Ровненской области (5 округов, 552 040 проголосовавших) значительно ровнее:

24,01% - Зеленский
22,32% - Порошенко

Ранее были подсчитаны 100% бюллетеней в Полтавской и Сумской областях.

По состоянию на 12:45 дня 2 апреля обработаны 98,75% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: шоумен Владимир Зеленский - 30,23%, нынешний президент Петр Порошенко - 15,91%. 21 апреля состоится второй тур.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

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Теги: выборы, харьковская область, ровненская область, выборы-2019, подсчет
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