ЦИК обработал 100% протоколов Харьковской и Ровненской областей

Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Обработаны 100% протоколов голосования первого тура выборов президента Украины в Харьковской и Ровненской областях. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Результаты в Харьковской области (14 округов, 1 324 867 проголосовавших):

Реклама

36,39% - Владимир Зеленский, шоумен

8,52% - Петр Порошенко, действующий президент

Результаты главных кандидатов в Ровненской области (5 округов, 552 040 проголосовавших) значительно ровнее:

24,01% - Зеленский

22,32% - Порошенко

Ранее были подсчитаны 100% бюллетеней в Полтавской и Сумской областях.

По состоянию на 12:45 дня 2 апреля обработаны 98,75% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: шоумен Владимир Зеленский - 30,23%, нынешний президент Петр Порошенко - 15,91%. 21 апреля состоится второй тур.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE