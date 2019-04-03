Бойко и Медведчук в Москве: Госавиаслужба ответила на обвинения

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В Госавиаслужбе заявили, что, разрешив Юрию Бойко и Виктору Медведчуку вылететь в РФ, их сотрудники действовали исключительно в рамках своей компетенции и на основании нормативно-правовых актов, которые регламентируют соответствующие процедуры. Об этом в комментарии Укринформу заявил начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Госавиаслужбы Игорь Зелинский.

Он напомнил, что в Украине действует запрет на использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения возложена на Украину.

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Также запрещены все виды прямых и транзитных полетов через указанное воздушное пространство для авиакомпаний РФ и воздушных судов, зарегистрированных в реестрах РФ.

По словам Зелинского, Госавиаслужба сотрудничает с территориальным управлением Государственного бюро расследований в Киеве в его расследовании полета Бойко и Медведчука в Москву.

Вчера сообщалось, что ГБР открыло уголовное производство против сотрудников Госпогранслужбы и Государственной авиационной службы из-за визита Бойко и Медведчука в Москву.