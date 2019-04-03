Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.04.2019, 16:10

Бойко и Медведчук в Москве: Госавиаслужба ответила на обвинения

Бойко и Медведчук в Москве: Госавиаслужба ответила на обвинения - Фото
Screenshot_3

В Госавиаслужбе заявили, что сотрудничают с ГБР

Реклама
Реклама

В Госавиаслужбе заявили, что, разрешив Юрию Бойко и Виктору Медведчуку вылететь в РФ, их сотрудники действовали исключительно в рамках своей компетенции и на основании нормативно-правовых актов, которые регламентируют соответствующие процедуры. Об этом в комментарии Укринформу заявил начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Госавиаслужбы Игорь Зелинский.

Он напомнил, что в Украине действует запрет на использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения возложена на Украину.

Реклама

Также запрещены все виды прямых и транзитных полетов через указанное воздушное пространство для авиакомпаний РФ и воздушных судов, зарегистрированных в реестрах РФ.

По словам Зелинского, Госавиаслужба сотрудничает с территориальным управлением Государственного бюро расследований в Киеве в его расследовании полета Бойко и Медведчука в Москву.

Вчера сообщалось, что ГБР открыло уголовное производство против сотрудников Госпогранслужбы и Государственной авиационной службы из-за визита Бойко и Медведчука в Москву.

Отправить:
Распечатать:
Теги: госавиаслужба, медведчук, бойко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 