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04.04.2019, 06:45

Суспільне отреагировало на заявления о дебатах на стадионе

Суспільне отреагировало на заявления о дебатах на стадионе - Фото
Фото: UA:Суспільне мовлення

Если не будут внесены правки в положение ЦИК, возможная дискуссия Порошенко и Зеленского на стадионе будет шоу, а не дебатами

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У UA:Суспільне мовлення есть техническая возможность провести трансляцию со стадиона НСК Олимпийский в Киеве, если там состоится дискуссия кандидатов в президенты, но пока что это шоу, а не дебаты. Об этом заявили в пресс-службе телеканала, пишет Громадське.

Дело в том, что есть положение Центризбиркома о проведении дебатов от 2014 года, где четко прописано, что дебаты "проводят в студии (комнате) национального вещателя".

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“Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет, то это будет шоу или дискуссия, но не дебаты”, - сказали на Суспільном ТБ.

Ранее действующий президент Петр Порошенко вызвал конкурента по выборам Владимира Зеленского на дебаты. Тот спустя несколько дней тишины выпустил броский ролик, в котором позвал главу государства на стадион Украины, поставил несколько скандальных условий и "дал 24 часа на ответ". Порошенко, заявив, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился.

По состоянию на утро 4 апреля обработаны 99,99% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: Зеленский - 30,24%, Порошенко - 15,95%.

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Теги: выборы, дебаты, UA: Перший, суспільне, выборы-2018
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