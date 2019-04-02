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02.04.2019, 12:55

Выборы-2019. Европейские наблюдатели позитивно оценили первый тур

Выборы-2019. Европейские наблюдатели позитивно оценили первый тур - Фото
Фото: depositphotos.com

Незначительные нарушения не повлияли на результат первого тура выборов президента, заключили в ЕNЕМО

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Миссия ЕNЕМО позитивно оценила первый тур президентских выборов в Украине. Незначительные нарушения не повлияли на результат. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции глава миссии Златко Вуевич, передает корреспондент LIGA.net

"Выборы проводились прозрачно и эффективно преимущественно в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами. Незначительные нарушения не повлияли на результат волеизъявления", - сказал он. В частности, по его словам, нарушения были во время агитации. Вуевич подчеркнул, что поскольку избирательная реформа в Украине продолжается, нужно обратить внимание на правила агитации, финансирования кампании кандидатами и работу СМИ во время выборов.

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Нарушения агитации ограничивали возможности кандидатов эреформа продолжается правила Справедливой агитации финансирования кампании и работе СМИ. Заместитель главы миссии Теодора Поп Трайков сообщила, что наблюдатели миссии были на 1039 участках. Из них на 97,7% соблюдались процедуры голосования. Среди нарушений она отметила присутствие более одного человека в кабинке, демонстрацию и фотографирование бюллетеней, неправильно установленные кабины для голосования.

По словам наблюдателей ENEMO, основная проблема на этих выборах - использование социальных медиа и "черного" пиара.

По состоянию на 12:45 дня 2 апреля обработаны 98,75% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: шоумен Владимир Зеленский - 30,23%, нынешний президент Петр Порошенко - 15,91%. 21 апреля состоится второй тур.

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Теги: выборы, ЕNЕМО
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