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02.04.2019, 12:35

Наблюдатели ENEMO назвали ключевую проблему на выборах

Наблюдатели ENEMO назвали ключевую проблему на выборах - Фото
Фото: depositphotos.com

По данным наблюдателей миссии, в предвыборной кампании используются социальные медиа и "черный" пиар

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Регуляция работы СМИ на выборах остается ключевой проблемой. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции эксперт по вопросам выборов миссии ENEMO Пьер Петье, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Проблема регуляции работы СМИ отмечается нами как одна из ключевых", - сказал он.

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По его словам, наблюдатели миссии отмечали, что в кампании используются социальные медиа и "черный" пиар.

"Мы были свидетелями негативной агитации и дискредитации других кандидатов", - пояснил он.

Петье подчеркнул, что равного и непредвзятого отношения ко всем кандидатам в СМИ не было. Он также пояснил, что такие проблемы характерны для всех молодых демократий.

2 апреля 2019 года Петье заявил, что перед вторым туром президентских выборов очень важно провести дебаты кандидатов в президенты.

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Теги: выборы-2019, черный пиар, ENEMO, Пьер Петье
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