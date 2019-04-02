У Порошенко ответили на обвинение в предвыборных "сетках"

Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Обвинения в адрес команды президента Петра Порошенко в создании так называемой сетки для подкупа голосов избирателей на выборах 31 марта безосновательны. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил вчера, 1 апреля, глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов.

"Перед выборами была реально ликвидирована "пирамида Тимошенко". Вы видели задержания, с деньгами, с документами, с понятыми, с видео, аудио. В то же время было много заявлений, в том числе, от МВД о якобы "сетке" (Порошенко). Но если эта сетка была, то скажите, а куда она делась в день выборов?" - сказал Герасимов.

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Он подчеркнул, что более 2000 иностранных наблюдателей и 200 000 полицейских, которые были на избирательных участках "ничего не нашли".

"Мистики не бывает. Хоть что-то бы они нашли… Мы считаем, что все эти заявления были попыткой отвлечь внимание от "пирамиды Тимошенко", которая была организована и уничтожена", - отметил Герасимов.

28 марта 2019 года глава МВД Арсен Аваков заявил, что "самый большой риск имеет система "сетки" кандидата от власти.

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