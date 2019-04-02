Польша отреагировала на результаты первого тура выборов в Украине

Анджей Дуда (фото - пресс-служба президента Польши)

Независимо от того, кто выиграет на выборах президента Украины, они станут доказательством прозападного курса страны, если состоятся по демократическим стандартам. Кроме того, у Варшавы нет фаворитов, потому что Польша не вмешивается в дела других наций, завили в канцелярии президента РП Анджея Дуды.

"Мы рады, что первый тур выборов в Украине стал доказательством развития демократических институтов", - отметил министр канцелярии Кшиштоф Щерский.

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По его словам, главным итогом выборов должна стать победа демократии в Украине. "Польша является сторонником прозападного вектора Украины, а свободные демократические выборы - это стандарт западной демократии", - уточнил глава пресс-службы Дуды.

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В Варшаве также заявили, что будут внимательно следить за ходом избирательной кампании перед вторым туром.

"Начинается совершенно новая кампания и политическая конкуренция, в которой участвуют только два человека, и, следовательно, будет полная реорганизация избирателей и распределение поддержки", - сказал Щерский.

У Дуды выразили надежду, что Украина после выборов продолжит идти путем реформ и изменений, которые позволят приблизиться к стандартам развитых стран Запада.

"Цель - в том, чтобы эти выборы показали: Украина является страной со стабильной демократической процедурой. Это будет еще одним аргументом в пользу сближения Украины с Западом, о чем заботится Польша и чему она помогает", - резюмировали у Дуды.

По состоянию на 09:00 утра 2 апреля обработаны почти 98% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: шоумен Владимир Зеленский - 30,26%, нынешний президент Петр Порошенко - 15,92%. 21 апреля 2019 года состоится второй тур.

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