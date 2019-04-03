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03.04.2019, 20:33

У Зеленского ответили, каким будет его внешнеполитический курс

У Зеленского ответили, каким будет его внешнеполитический курс - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

По словам советницы кандидата, Зеленский "остается на этом курсе, который проложил Петр Порошенко"

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Внешнеполитический курс Владимира Зеленского в случае его победы на выборах будет "стопроцентно проевропейским". Об этом в эфире Hromadske заявила советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова.

Она рассказала, что команда кандидата встречалась с диппредставителями многих европейских государств. "Мы смогли донести и заверить их в той мысли, что курс на ЕС и НАТО – это зацементированный курс", - сказала Венедиктова.

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"Курс Владимира Зеленского будет стопроцентно проевропейским. Соглашение об ассоциации будет выполняться", - добавила она.

По словам Венедиктовой, Зеленский "остается на этом курсе, который проложил Петр Порошенко, продолжил прокладывать", "от этого Владимир Александрович не отойдет".

Она отдельно подчеркнула, что Зеленский не является "пророссийским кандидатом".

"Он ни в коем случае не пророссийский кандидат, и это основный месседж штаба", - сказала Венедиктова.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко к участию в дебатах, однако назвал ряд обязательных условий. Первое условие Зеленского - дебаты должны проходить на стадионе НСК Олимпийский. 

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Теги: Владимир Зеленский, ЕС, нато, евроинтеграция
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