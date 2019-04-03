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03.04.2019, 06:00

Ляшко опубликовал номера Коломойского и Зеленского в Facebook

Ляшко опубликовал номера Коломойского и Зеленского в Facebook - Фото
Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Радикальной партии у себя в Facebook, опубликовал номера главы 1+1 Александра Ткаченко, а также Коломойского и Зеленского

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook опубликовал номера мобильных телефонов олигарха Игоря Коломойского, генерального директора канала 1+1 Александра Ткаченко и кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского.

Он объяснил это тем, что сотрудница телеканала опубликовала в сети его телефон.

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"Уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР. Поэтому вынужден буду изменить номер, который у меня с 1998 года. Кстати, кто хочет поговорить с Коломойским, Зеленским, Ткаченко - вот их телефоны. Звоните, пишите на здоровье", - написал Ляшко.

В комментариях ему напомнили, что в 2012 году он сам опубликовал свой номер телефона, и дали ссылку на соответствующую новость канала 24. Автор новости ссылается на Facebook Ляшко, а не на конкретный пост.

Напомним, Ляшко 31 марта проголосовал на выборах президента с нарушением - показал свой заполненный бюллетень.

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Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, олег ляшко, александр ткаченко
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