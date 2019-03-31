Ляшко проголосовал с нарушением закона - КИУ

Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Во время голосования на одном из участков кандидат в президенты Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления. Об этом сообщает в Facebook Комитет избирателей Украины.

В КИУ напомнили, что в соответствии с законом о выборах президента Украины голосования на выборах президента является тайным. Фотографирование, видеофиксация результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и являются нарушением тайны голосования.

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Согласно статья 159 (нарушение тайны голосования) УК, умышленное нарушение тайны голосования при проведении выборов или референдума, проявившееся в разглашении содержания волеизъявления гражданина, который принял участие в выборах или референдуме, наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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В Украине 31 марта проходят выборы президента. Избирательные участки начали свою работу в 8:00 и будут работать до 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.