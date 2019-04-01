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01.04.2019, 13:27

Выборы и ВСУ. На армию в Донбассе никто не давил, говорят в ЦИК

Выборы и ВСУ. На армию в Донбассе никто не давил, говорят в ЦИК - Фото
Бойцы ВСУ в Донбассе (фото - Flickr МИД Литвы)

Два основных кандидата идут с более-менее одинаковым результатом на избирательных участках для военных в зоне боевых действий на востоке

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Судя по результатам голосования в зоне разграничения, предположение о некоем "давлении на военнослужащих" со стороны властей безосновательны: они сопоставимы с теми, которые ЦИК получает по всей стране. Об этом заявил замглавы Центизбиркома Евгений Радченко, пишет Радио Свобода.

"Все участки в зоне разграничения и спецучастки для военнослужащих объединенных сил уже проголосовали, подсчет голосов осуществлен, и в большинстве случаев результаты передано. Ничего экстраординарного на этих участках нет", - сказал он.

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По его словам, результаты голосования военных сопоставимы с общеукраинскими: "Есть два абсолютных лидера, поэтому все рассказы об админресурсе, возможном давлении на военнослужащих, безосновательны".

Для голосования в зоне ООС созданы 79 избирательных участков: 65 в Донецкой области и 14-ть в Луганской.

Исходя из примерного сравнения показателей действующего президента Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на этих участках, оба кандидата идут с более-менее одинаковым результатом.

По данным национального экзитпола, Зеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%), четвертое - Юрий Бойко (9,7%), пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

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Теги: ВСУ, Донбасс, выборы, выборы-2019
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