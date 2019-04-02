На выборах украинцы сломали планы Кремля - Герасимов

Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Результаты первого тура выборов президента показали, что в Украине не был допущен "сценарий Кремля". Об этом заявил председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Когда мы говорим о первом туре выборов, мы довольны результатом, потому что был сделан первый, но главный шаг, по слому планов Кремля. Нам надо сделать еще один важный шаг, чтобы сломать планы Кремля 21 апреля", - отметил Герасимов.

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По его словам, первый тур – это "было предупреждение украинской власти и даже не желтая, а красная карточка украинской оппозиции, которая проиграла выборы несистемному кандидату".

Он подчеркнул, что во время предвыборной кампании много людей "стыдливо обходили" тему российской агрессии.

"Говорили о чем угодно, но не о российской агрессии. Но она никуда не делась. Они (оккупанты, - ред.) до сих пор убивают наших ребят", - подчеркнул Герасимов.

21 апреля 2019 года состоится второй тур выборов главы государства.

По состоянию на 09:00 утра 2 апреля обработаны почти 98% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: шоумен Владимир Зеленский - 30,26%, нынешний президент Петр Порошенко - 15,92%. 21 апреля 2019 года состоится второй тур.

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